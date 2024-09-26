Шаман разводится с супругой Еленой Мартыновой

Шаман подтвердил развод с супругой Еленой Мартыновой. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Жаба и гадюка» со ссылкой на источники из окружения пары.

По словам Ярослава Дронова, причиной расставания стал сложный рабочий график, из‑за которого муж и жена не могут проводить время вдвоем после более шести лет совместной жизни.

«Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — написал он.

Певец отметил, что решение было принято обеими сторонами, а супруги расстаются без конфликта.

«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких‑либо конфликтов и обид», — заканчивается пост.

Мартынова в своем инстаграме* к этому лишь добавила, что «решение мы считаем верным».

Елена Мартынова известна как вице-президентка «Мегафона», PR-специалистка и топ-менеджерка холдинга USM миллиардера Алишера Усманова. Она на 14 лет старше бывшего супруга, именно с ней СМИ связывают быстрый взлет проекта Shaman: она отвечала за сценический имидж Шамана и занималась продвижением певца.

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