Мэру Нью-Йорка предъявили обвинения в ходе расследования коррупции

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения в ходе федерального расследования коррупции. Об этом рассказал New York Post со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, в чем именно обвиняется Адамс, но, как отмечает издание, следователи выясняют, вступил ли Адамс и его штаб в сговор с турецким правительством с целью получения незаконных иностранных средств.

Когда обвинительное заключение будет обнародовано, Адамс станет первым мэром Нью-Йорка, которому предъявлено федеральное обвинение во время пребывания в должности.

Накануне бывший комиссар полиции выложил видео, в котором заранее заявил о своей невиновности. «Я всегда знал, что если я буду отстаивать интересы жителей Нью-Йорка, то стану мишенью, — и я стал ею. Если мне предъявят обвинения, я невиновен, и я буду бороться с этим всеми силами», — сказал Адамс.