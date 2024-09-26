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Мэру Нью-Йорка предъявили обвинения в ходе расследования коррупции

Сегодня в 12:52
Фото: Jason Mendez/Getty Images for (BAM) Brooklyn Academy of Music

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения в ходе федерального расследования коррупции. Об этом рассказал New York Post со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, в чем именно обвиняется Адамс, но, как отмечает издание, следователи выясняют, вступил ли Адамс и его штаб в сговор с турецким правительством с целью получения незаконных иностранных средств.

Когда обвинительное заключение будет обнародовано, Адамс станет первым мэром Нью-Йорка, которому предъявлено федеральное обвинение во время пребывания в должности.

Накануне бывший комиссар полиции выложил видео, в котором заранее заявил о своей невиновности. «Я всегда знал, что если я буду отстаивать интересы жителей Нью-Йорка, то стану мишенью, — и я стал ею. Если мне предъявят обвинения, я невиновен, и я буду бороться с этим всеми силами», — сказал Адамс.

Расследование в отношении политика началось в 2021 году. По версии ФБР и федеральных прокуроров, мэр мог принимать пожертвования от иностранных источников, связанных с турецким правительством, а также оказывал давление на пожарную службу, чтобы ее представители одобрили строительство нового консульства для турецкого правительства.

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Теги:
ФБР
Люди:
Эрик Адамс
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