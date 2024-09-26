Минцифры: Google ограничил россиянам создание новых аккаунтов

Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей России, сообщили в Минцифры.
«Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В министерстве отметили, что СМС как второй фактор авторизации пока приходят, но нет уверенности, что это продолжится.
Минцифры рекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных и выбрать другой способ двухфакторной аутентификации, либо перейти на отечественные платформы.
В сентябре некоторые пользователи Google из России столкнулись с проблемами при регистрации новых аккаунтов: для подтверждения нужно было ввести номер телефона, но в случае с российскими номерами появлялось предупреждение, что их нельзя использовать.