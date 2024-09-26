Кофе может подорожать на 30% до конца года

Кофе подорожает на 20–30% до конца года. Об этом участники рынка рассказали «Коммерсанту».
Причиной роста цен стала засуха в Бразилии и Вьетнаме, крупных мировых поставщиках необжаренных кофейных зерен.
«Кофе во Вьетнаме (основной производитель робусты) пострадал от тайфуна и нехватки осадков, в Бразилии (ключевой игрок на рынке арабики) — от засухи», — сообщил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Бразильское сельхозагентство Conab прогнозирует, что из‑за неурожая производство кофе упадет на 7% по итогам года. Вьетнамская ассоциация кофе и какао Vicofa также ждет, что экспорт кофе из страны снизится на 20%.
«Коммерсант» отмечает, что биржевые цены на кофе выросли почти вдвое за последний год, причем в последние полгода рост составил 42%, это рекорд последних 13 лет.
Взлет закупочных цен отметил основатель One Price Coffee Сергей Румянцев, он оценил его в 30-35% в последние два-три месяца. Данные сети Coffee Like чуть скромнее: 10% за последние месяцы и на 35% за год.
В свободной продаже не получается найти необжаренный кофе, добавил Румянцев. Обычно крупные обжарщики и производители заключают долгосрочные контракты на их закупку, но даже так не получается избежать проблем с поставками, указал основатель «Правда кофе» Филипп Лейтис. На задержки транспортировки и удорожание транспортировки влияет и сложная ситуация на Ближнем Востоке, поделилась директриса сети Cofix Яна Алхутова.