В Англии прошел традиционный чемпионат по кривлянию

В мужской категории в рекордный, 19-й раз подряд, победил 52-летий Томми Мэттинсон с резиновым лицом. Он признался, что в этот раз была сильная конкуренция, и сказал, что мечтает завоевать 30 чемпионских титулов.

Томми, отец которого тоже был чемпионом по гримасам, кривлялся с самого раннего детства, подражая папе. «Когда я напрягаю лицо, я вхожу в свою зону, не слышу толпу и ничего не чувствую», — поделился он.

Среди женщин первенство в восьмой раз подряд завоевала 37-летняя Клэр Листер, которая тренируется в кривлянии с подросткового возраста. «Когда ты становишься старше, в подростковом возрасте, это [кривляние на публике] становится немного неловким. Но я участвовала в 2013 году, когда мне было 26, и тогда выиграла в первый раз. Я пропустила 2014 год, потому что у меня родился ребенок, но с тех пор я побеждала на всех чемпионатах», — отметила Листер. Ее дочь Кендал стала чемпионкой в младшей категории.