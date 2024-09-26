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Пермяк закопал свою машину, чтобы ее не арестовали за долги

Сегодня в 10:11
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

Житель Пермского края закопал машину, чтобы ее не забрали судебные приставы. Историю рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Мужчина из Краснокамска задолжал банкам 160 тыс. рублей, суд постановил взыскать с него эту сумму. Так как он не смог вернуть требуемую сумму, у него решили забрать заложенное имущество — автомобиль Mitsubishi Space Star. Должник должен был передать его добровольно, но так и не сделал этого.

Чтобы увезти машину, приставам пришлось заняться ее поисками. Авто не было найдено ни на городских дорогах, ни рядом с домом мужчины. Осматривая окрестности, пристав обратил внимание на огромную кучу чернозема, ее размеры примерно соответствовали транспортному средству. Под землей действительно обнаружилась японская машина.

«Сверка номерных знаков подтвердила, что это разыскиваемая иномарка. Машина была арестована. Если в ближайшее время ее находчивый владелец не погасит задолженность, имущество передадут на реализацию», — отмечено в сообщении.

Другая куча земли на короткий срок стала достопримечательностью Нижневартовска. Местные жители украсили брошенную на пустыре гору песка табличкой Hoolywood и превратили ее в фотозону, чтобы привлечь внимание к неблагоустроенному району и своим предложениям по обустройству. Уже через день грунт убрали коммунальщики.

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