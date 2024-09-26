В Японии оправдали мужчину, который больше полувека ждал смертного приговора

Верховный суд Японии оправдал 88-летнего Ивао Хакамаду, который дольше всех в мире провел в камере смертников. Об этом сообщает Би-би-си.

Хакамаду приговорили к смертной казни более полувека назад, в 1968 году. Тогда мужчину признали виновным в убийстве своего босса, его жены и двух детей-подростков. Сам обвиняемый в 1964 году признался в убийстве, но потом заявил, что признание выбили пытками.