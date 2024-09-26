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«Джокер: Безумие на двоих» появится в предсеансном обслуживании с 12 октября

Сегодня в 09:39
Фото: Warner Bros

Сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой появится в российских кинотеатрах. Картину покажут в предсеансном обслуживании с 12 октября. Дата релиза появилась на сайтах московского кинотеатра «Радуга», гатчинского «Кинополиса» и «Меганома» в Евпатории.

Студия и дистрибьютор Warner Bros ушла из России в марте 2022 года, поэтому ее новые картины не выходят у нас в стране официально. Мировой прокат «Безумия на двоих» начинается 4 октября, таким образом, лента появится в отечественных кинозалах спустя неделю.

После титров «Джокера» покажут короткометражный фильм «Тише», «Через Москву» или «Тыква».

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«Безумие на двоих» представит Леди Гагу в роли психотерапевтки Харли Куинн, ставшей возлюбленной Артура Флека. В новом фильме Тодд Филлипс решил сменить жанр и представить зрителям смесь мюзикла и судебной драмы.

Премьера продолжения громкой картины 2019 года уже показали на кинофестивале в Венеции. Зарубежные критики остались им не очень довольны: Средняя оценка на Metacritic составила 52 балла из 100 (впрочем, у оригинала немногим больше — 59).

По их мнению, «Безумие на двоих» получилось если не хуже, то точно не лучше оригинала. Продолжение франшизы не вызывает вау-эффекта: у ленты страдает сценарий, персонаж Леди Гаги получился нераскрытым, а сюжет — бедным на события, но фильм стоит посмотреть ради актеров и красочной картинки.

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За и против: «Джокер: Безумие на двоих» — жиденькая судебная драма или красивая лав-стори?

В середине апреля российские кинотеатры неожиданно прекратили показ пиратских версий западных фильмов после угроз со стороны прокатчиков лишить сети доступа к своему легальному контенту.

Отказ от предсеансного обслуживания привел к низкой кассе в длинные майские выходные, уже спустя месяц нелегальное западное кино вернулось в кинозалы.

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