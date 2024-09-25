Звезда «Русалочки» Джона Хауэр-Кинг сыграет в новом фильме Кэтрин Бигелоу

Британский актер Джона Хауэр-Кинг, сыгравший принца Эрика в киноадаптации «Русалочки», снимется в новом фильме оскароносного режиссера Кэтрин Бигелоу. Об этом сообщил Deadline.
У проекта пока нет названия. Он выйдет на стриминговом сервисе Netflix и станет первым полнометражным релизом автора «Повелителя бури» и «На гребне волны» с 2017 года — тогда Бигелоу представила криминальный триллер «Детройт».
Сюжет будущей картины кинематографистки держится в секрете. Инсайдеры утверждают, что фильм расскажет о событиях в Белом доме во время разворачивающегося национального кризиса.
В фильме, помимо Хауэра-Кинга, приму участие Идрис Эльба («Три тысячи лет желаний»), Ребекка Фергюсон («Дюна»), Джаред Харрис («Чернобыль»), Грета Ли («Прошлые жизни»), Трэйси Леттс («Ford против Ferrari»), Моусес Ингрэм («Женщина в озере»), Энтони Рамос («Смерч 2») и Гэбриел Бассо («Элегия Хиллбилли»).