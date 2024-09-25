Звезда «Русалочки» Джона Хауэр-Кинг сыграет в новом фильме Кэтрин Бигелоу

Британский актер Джона Хауэр-Кинг, сыгравший принца Эрика в киноадаптации «Русалочки», снимется в новом фильме оскароносного режиссера Кэтрин Бигелоу. Об этом сообщил Deadline.

У проекта пока нет названия. Он выйдет на стриминговом сервисе Netflix и станет первым полнометражным релизом автора «Повелителя бури» и «На гребне волны» с 2017 года — тогда Бигелоу представила криминальный триллер «Детройт».