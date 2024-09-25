Документальный сериал о Дидди выйдет на Netflix. Его спродюсировал 50 Cent

Документальный сериал о хип-хоп артисте Шоне Дидди Комбсе и выдвинутых против него обвинениях в многочисленных преступлениях, который спродюсировал рэпер 50 Cent, выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил Variety.

Проект расскажет о кризисе в карьере музыканта, на которого подали в суд четыре женщины — они обвинили Дидди в сексуализированном насилии. Позднее артиста также обвинили в рэкете, секс-траффике и торговле людьми. Режиссером шоу выступит Александрия Стэплтон.

«Это история, которая оказала значительное влияние на людей. Это сложное повествование, охватывающее десятилетия, а не только заголовки газет или клипы, которые мы видели ранее», — заявил 50 Cent и Стэплтон.

Авторы сериала признались, что «непоколебимы в своем стремлении дать голос тем, у кого его нет» и в деталях хотят рассказать о различных точках зрения на события вокруг Комбса. Ранее 50 Cent обещал направить доходы от проекта на поддержку жертв сексуализированного насилия.

«Хотя обвинения вызывают тревогу, мы призываем всех помнить, что история Шона Комбса — это не вся история хип-хопа и его культуры. Мы стремимся к тому, чтобы отдельные деяния не затмевали более широкий вклад в культуру», — добавили они.

О готовящемся фильме 50 Cent стало известно после новости о четвертом иске против Шона Комбса. Вместе с президентом Bad Boy Entertainment Харви Пьером музыканта обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Как следует из материалов дела, в 2003 году Дидди и его сообщники «накачали девушку большим количеством наркотиков и алкоголя» и изнасиловали, пока она была без сознания.

До этого обвинения в сексуализированном насилии против рэпера выдвинули еще три женщины, включая его бывшую девушку R’n’B-певицу Кассандру Вентуру. Она отозвала иск спустя день после заявления, но позднее в сети появилось видео, где Дидди нападает на подругу. Рэпер извинился за случившееся.

В феврале на артиста подал в суд его бывший сотрудник Родни Джонс, известный как Лил Род. Он заявил, что Комбс домогался его и вынуждал к связи с секс-работницами. В мае модель Кристал МакКинни заявила, что Дидди накачивал ее наркотиками, чтобы заняться с ней сексом. Экс-вокалистка Danity Kane Дон Ричард также обратилась в суд, обвинив Комбса в оскорблениях, нападении, сексуализированном и эмоциональном насилии.