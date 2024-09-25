Тим Рот снимется в фильме «Острые козырьки»

Британский актер Тим Рот, известный по фильмам «Бешеные псы» и «Легенда о пианисте», снимется в полнометражной ленте «Острые козырьки». Об этом сообщил Deadline.
Какую роль исполнит Рот, неизвестно. Лауреат премии «Оскар» Киллиан Мерфи вернется к роли главы клана Бирмингем Томаса Шлби. В актерский состав войдут также Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган.
Съемки начнутся до конца года. Режиссером выступит Том Харпер, который снял вторую половину первого сезона сериала. Он поставит фильм по сценарию Стивена Найта, создателя оригинального сериала.
Детали сюжета не раскрываются. Тем не менее, Найт ранее рассказал, что действие картины развернется во время Второй мировой войны.
Продюсерами картины будут Карин Мандабах, Мерфи и Гай Хили, а также Дэвид Косс, Джейми Глейзебрук, Эндрю Уоррен, Дэвид Мейсон и Харпер. В создании ленты примет участие BBC Film.
Сериал «Острые козырьки» вышел в 2013 году и завершился в апреле 2022-го после шести сезонов. Действие шоу развернулось в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета оказалась борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».