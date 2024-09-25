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В Великобритании пони стали животными-терапевтами. Они работают в больницах и школах

Сегодня в 00:03
Фото: Sies Kranen/Unsplash

В Великобритании пони стали популярными животными-терапевтами. Они стали работать в больницах, школах и домах престарелых, сообщил Fox News.

Маленькие лошадки обеспечивают психологический комфорт людям. На сессиях их можно обнимать и гладить. Британка Сара Вудленд уже два года заботится о двух пони-терапевтах по кличке Поппи и Тинкс.

Обе пони шетландской породы и живут в Оксфордшире. Они помогают справиться с одиночеством людям, которым трудно говорить. По словам Вудленд, Поппи и Тинкс заставляют пациентов двигаться и дарят им любовь.

Ранее женщина предлагала клиентам терапевтические поездки на пони, но спрос на уроки верховой езды был небольшим в зимний сезон. Тогда Сара подумала, что может приводить пони к нуждающимся в общении людям.

«Вы увидите, что люди говорят, как животные стали их лучшими друзьями. Они чувствуют, кого нужно утешить. Это одна из причин, по которой я решила все организовать», — поделилась Вудленд.

Хозяйка пони рассказала, как однажды в доме престарелых столкнулась с мужчиной, который скептически относился к животным. Он даже поставил перед своей кроватью столик, чтобы лошади не подходили близко.

Однако когда он встретился с Поппи, его недоверие к пони исчезло. «Было действительно приятно наблюдать за этим от начала до конца. Вот какой эффект животные оказывают на людей», — отметила Вудленд.

Сара добавила, что у нее сейчас живут не только Поппи и Тинкс, но и еще пять пони — 13-летняя Эбби, 12-летняя Джорджи, пятилетняя Грейси, 12-летняя Чарм и 15-летняя Эви. Все они — терапевты.

Лошадки работают всего раз в неделю, чтобы не уставать от внимания. Пони учатся не бояться лифтов и посещают разные мероприятия. «Я хочу продолжать заниматься этим так долго, как смогу», — заявила Вудленд.

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