Джордж Клуни и Брэд Питт решают проблемы других людей в боевике «Одинокие волки»

На ютуб-канале опубликовали трейлер боевика «Одинокие волки», в котором снялись Джордж Клуни («Гравитация», «Потомки») и Брэд Питт («Однажды в… Голливуде», «Человек, который изменил все»).

Фильм выйдет 27 сентября на стриминговом сервисе Apple TV+. Он расскажет о мужчинах, которые занимаются решением проблем и сокрытием следов преступлений. Ранее они работали по-одиночке, но теперь вынуждены объединиться.