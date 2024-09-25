Джордж Клуни и Брэд Питт решают проблемы других людей в боевике «Одинокие волки»

На ютуб-канале опубликовали трейлер боевика «Одинокие волки», в котором снялись Джордж Клуни («Гравитация», «Потомки») и Брэд Питт («Однажды в… Голливуде», «Человек, который изменил все»).
Фильм выйдет 27 сентября на стриминговом сервисе Apple TV+. Он расскажет о мужчинах, которые занимаются решением проблем и сокрытием следов преступлений. Ранее они работали по-одиночке, но теперь вынуждены объединиться.
«Одиноких волков» снял Джон Уоттс, известный по картинам «Человек-паук: Возвращение домой» и «Старик». Оператором ленты выступил Ларкин Сайпл, работавший над «Все везде и сразу» и «Человеком-швейцарским ножом».
Музыку для боевика написал Теодор Шапиро, в фильмографии которого числятся «Школа добра и зла», «Разделение», «Шершни», «Призрачная красота» и «Стажер». Монтаж фильма выполнил Эндрю Вайсблум («Черный лебедь», «Рестлер»).
В актерский состав ленты вошли Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна жаганнатан, Златко Бурич, Линда Карола, Ирина Дубова и Ричард Кайнд.