Омич отжался 239 раз, заработал инфаркт и проиграл спор на 240 отжиманий

Житель Омска поспорил с другом, что сможет сделать 240 отжиманий от пола. После 239 его увезли скорая. Об инциденте сообщил «12 канал» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

Мужчина попал в больницу с инфарктом, врачи оказали ему необходимую помощь, вылечили и дали отлежаться.

«Пациенту провели стентирование коронарных артерий, затем курс лечения и реабилитации», — сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

В беседе со специалистами пациент пояснил, что сердечный приступ случился с ним во время отжиманий. По его словам, он поспорил с другом, что сможет отжаться 240 раз, но почувствовал сильную боль после 239.

В августе омичи пожаловались на директора школы, который раньше работал в колонии. Он, по словам людей, запрещал сотрудникам произносить слово «мусор» и открыто рассказывает о безразличии к работе.

Другие жители Омска в 2010-х создали один из самых продвинутых ИИ для игры в покер. Используя его на покерных сайтах, они заработали миллионы долларов.