Африканская визажистка сделала 111 макияжей за сутки и установила рекорд

Визажистка из Сьера-Леоне Мэри Йонгай сделала 111 макияжей за 24 часа и побила мировой рекорд. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Чтобы рекорд признали, Йонгай нужно было делать каждый мейкап по специальным правилам — использовать основу, консилер или румяна, тени не менее двух цветов, подводку для глаз, тушь, губную помаду или блеск для губ, подводку для губ и прессованную или рассыпчатую пудру.