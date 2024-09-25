Африканская визажистка сделала 111 макияжей за сутки и установила рекорд

Визажистка из Сьера-Леоне Мэри Йонгай сделала 111 макияжей за 24 часа и побила мировой рекорд. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Чтобы рекорд признали, Йонгай нужно было делать каждый мейкап по специальным правилам — использовать основу, консилер или румяна, тени не менее двух цветов, подводку для глаз, тушь, губную помаду или блеск для губ, подводку для губ и прессованную или рассыпчатую пудру.
Африканка ставила себе цель в виде 111 макияжей за сутки, но смогла превзойти эту отметку. За 24 часа она сделала лишь один перерыв на 20 минут — девушка ничего не ела и не пользовалась туалетом, а также не пила кофе и энергетические напитки.
При подготовке к установлению рекорда Йонгай тренировалась на сестрах и знакомых. Она сделал пробный восьмичасовой марафон, за который сделала 48 макияжей.
Предыдущий рекорд принадлежал индонезийке Марте Тилаар. В 2005 году она сделала за сутки 96 мейкапов.