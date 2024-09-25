Prime Video показал трейлер кондитерского шоу, вдохновленного культовыми хоррорами

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер кондитерского шоу «Killer Cakes» («Убойные торты»), вдохновленного культовыми хоррорами.
Проект выйдет на стриминговом сервисе 8 октября и будет состоять из двух частей. В них кондитеры приготовят вкусные и ужасающие своим обликом торты. Оформлять их помогут мастера спецэффектов, работающие в кино.
Внешний вид и вкусовые качества получившихся тортов оценят. Авторы лучшего кондитерского проекта получат 20 тыс. долларов на двоих.
Релиз «Убойных тортов» состоится в преддверии Хэллоуина. В нем примут участие кинематографисты, сотрудничающие с хоррор-студией Blumhouse. Выпустят проект создатели телешоу «Король кондитеров».
Ранее в сети появился трейлер еще одного кондитерского шоу под названием «Гарри Поттер: Волшебники выпечки». Его премьера состоится осенью. В проекте поучаствуют звезды кинофраншизы «Гарри Поттер».