ВОЗ: каждый десятый подросток в мире зависим от соцсетей или видеоигр

Каждый десятый подросток в мире проводит слишком много времени в видеоиграх и соцсетях. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

В 2022 году организация провела опрос почти 280 тыс. подростков в возрасте от 11 до 15 лет в 44 странах Европы, центральной Азии и Канаде. Его итоги подвели только сейчас.

Злоупотребление соцсетями и играми исследователи определили как невозможность контролировать время в онлайне, ощущение неполноценности без устройств, отказ от других активностей в их пользу, а также столкновение с негативными последствиями из‑за этого.

Из результатов следует, что число подростков, злоупотребляющих соцсетями, выросло от 7% до 11%. Причем чаще о проблеме сообщают девочки — из них 13% подолгу сидят в сети против 9% мальчиков.

Больше трети (36%) респондентов постоянно находятся на связи с друзьями в сети, лучше всего это выражено у 15-летних девочек (44%).

Также 12% школьников проводят слишком много времени в компьютерных играх. Эта проблема чаще выражена у парней: 16% против 7% у девушек.

В то же время, треть подростков играют каждый день, а каждый пятый (22%) тратит на увлечение больше 4 часов в день.

В прошлом исследовании ученым удалось выявить связь между чрезмерной любовью к онлайн-играм и низкой удовлетворенностью жизнью, частыми психологическими жалобами и меньшей поддержкой со стороны сверстников. При этом 68% подростков успешно совмещают игры и реальную жизнь, для них это безобидное и даже полезное времяпрепровождение.

У зависимых от социальных сетей тоже наблюдался низкий уровень психического и социального благополучия, а также повышенный уровень употребления психоактивных веществ. Кроме того, злоупотребление также удалось связать с меньшим количеством сна и более поздним отходом ко сну, что может повлиять на общее состояние здоровья подростков и их успеваемость. С другой стороны, подростки без проблем с соцсетями отметили лучшее качество социальных связей.