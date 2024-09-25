Киркорова и Асти вернули в фильм «Иван Васильевич меняет все!»

В фильм «Иван Васильевич меняет все!» вернули Филиппа Киркорова и Анну Асти, которых вырезали оттуда после их участия в «почти голой» вечеринке. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал ТНТ, который покажет режиссерскую версию картины.