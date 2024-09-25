Киркорова и Асти вернули в фильм «Иван Васильевич меняет все!»

В фильм «Иван Васильевич меняет все!» вернули Филиппа Киркорова и Анну Асти, которых вырезали оттуда после их участия в «почти голой» вечеринке. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал ТНТ, который покажет режиссерскую версию картины.
Киркоров в фантастической комедии появляется в образе Петра I, а Анна Асти — в образе Барби. Сейчас ТНТ завершает работу над еще одним новогодним ремейком советской классики — «Небриллиантовая рука».
Киркорова и Асти вырезали из картины из‑за их участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Киркоров также не появился в финале шоу «Маски» и на «Голубом огоньке».
У Асти из‑за этого отменили несколько концертов. Впервые после «почти голой» вечеринки Асти вышла на сцену 8 марта на праздничном концерте в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.