Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело о нарушении закона об иноагентах

Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщил ТАСС.

Фельгенгауэр* обвинили по ч. 2 ст. 33.1 УК РФ из‑за того, что она опубликовала в телеграм-канале сообщение без указания, что оно распространено иноагентом. Журналистке грозит до двух лет лишения свободы.