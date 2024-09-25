Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело о нарушении закона об иноагентах

Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* возбудили уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщил ТАСС.
Фельгенгауэр* обвинили по ч. 2 ст. 33.1 УК РФ из‑за того, что она опубликовала в телеграм-канале сообщение без указания, что оно распространено иноагентом. Журналистке грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее Фельгенгауэр уже привлекали к ответственности за отсутствие маркировки иноагента. Это случилось в мае 2023 года после публикации ролика «Богатые тоже прячут» на ютубе.
Татьяна Фельгенгауэр* была включена в реестр иностранных агентов 21 октября 2022 года. Одновременно с ней в перечень вошли кинопродюсер Александр Роднянский*, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* и другие люди.
* Татьяна Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина), Александр Роднянский, Илья Пономарев признаны Минюстом РФ иностранными агентами.