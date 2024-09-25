Павел Дуров заявил, что зарабатывает 25 рублей в год

Павел Дуров зарабатывает 25 рублей в год. Об этом он рассказал французскому следствию по делу Telegram, передает газета Le Monde.

По информации издания, во время допроса основатель мессенджера с оценкой в 30 млрд долларов заявил, что зарабатывает по 1 эмиратскому дирхаму в год. Эта сумма примерно соответствует 25 рублям или 24 центам. Слова оставили французских силовиков «в недоумении», отмечает газета.

Во время судебного слушания по мере пресечения прокурор требовал назначить сумму залога в 20 млн евро, однако судья установил ее на уровне всего 5 млн евро, добавляют журналисты. Дуров вскоре его внес и был отпущен под судебный контроль: меры включают в себя регулярные отметки в полицейском участке, обязательства не покидать Францию и сообщать властям о смене места проживания.

Издание подчеркивает, что залог кажется очень низким. Для сравнения: в 2023 году на благотворительном аукционе в ОАЭ Дуров предложил 8,5 млн евро за уникальный автомобильный номер. Тогда его ставку перебил анонимный покупатель.

В конце августа Павел Дуров был задержан полицией в Париже. Ему предъявлено обвинение по шести статьям, связанным с обеспечением незаконных транзакций, хранении детского порно, мошенничестве и обороте наркотиков.