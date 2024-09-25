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Павел Дуров заявил, что зарабатывает 25 рублей в год

Сегодня в 20:27
Кадр: Tucker Carlson/YouTube

Павел Дуров зарабатывает 25 рублей в год. Об этом он рассказал французскому следствию по делу Telegram, передает газета Le Monde.

По информации издания, во время допроса основатель мессенджера с оценкой в 30 млрд долларов заявил, что зарабатывает по 1 эмиратскому дирхаму в год. Эта сумма примерно соответствует 25 рублям или 24 центам. Слова оставили французских силовиков «в недоумении», отмечает газета.

Во время судебного слушания по мере пресечения прокурор требовал назначить сумму залога в 20 млн евро, однако судья установил ее на уровне всего 5 млн евро, добавляют журналисты. Дуров вскоре его внес и был отпущен под судебный контроль: меры включают в себя регулярные отметки в полицейском участке, обязательства не покидать Францию и сообщать властям о смене места проживания.

Издание подчеркивает, что залог кажется очень низким. Для сравнения: в 2023 году на благотворительном аукционе в ОАЭ Дуров предложил 8,5 млн евро за уникальный автомобильный номер. Тогда его ставку перебил анонимный покупатель.

В конце августа Павел Дуров был задержан полицией в Париже. Ему предъявлено обвинение по шести статьям, связанным с обеспечением незаконных транзакций, хранении детского порно, мошенничестве и обороте наркотиков.

После задержания выяснилось, что глава Telegram поддерживал связи с сотрудниками французской контрразведки, а специальный канал связи помог предотвратить несколько терактов. Кроме того, Дуров пообещал раскрывать полиции IP-адреса и номера телефонов пользователей.

Подробности по теме
#FreeDurov: реакции, мемы, конспирология — все, что вы хотели узнать о задержании Дурова
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