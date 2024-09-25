Ядерную доктрину России изменят, добавив новые основания для ядерного ответа

Владимир Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину России, сообщает Forbes.
Согласно предложенным изменениям, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства РФ будет рассматривать как их совместное нападение.
Москва оставит за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства. Еще одним основанием для ядерного ответа станет критическая угроза суверенитету РФ обычным оружием, отметил президент.
Он добавил, что Россия сможет примененить ядерное оружие сразу при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими границы.
Категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, расшили. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».
По словам Путина, Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил и рассматривает их как крайнюю меру защиты суверенитета страны.
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