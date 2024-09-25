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Нейросеть превратила жителей Простоквашино в героев Миядзаки. Посмотрите, что получилось

Сегодня в 20:18
Кадр: This Film Does Not Exist | Midjourney & DALL-E/"ВКонтакте"

В паблике «This Film Does Not Exist | Midjourney & DALL-E» в соцсети «ВКонтакте» появились изображения, на которых жители деревни Простоквашино из любимых советских мультфильмов представлены в стиле аниме Хаяо Миядзаки.

На картинках кот Матроскин готовится затянуть песню «А я все чаще замечаю», пес Шарик отправляется на фотоохоту, а почтальон Печкин доставляет посылку. На кадрах появились также Дядя Федор и его родители.

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Паблик предлагает возможный сюжет несуществующего мультфильма, который назывался бы «Трое из Простоквашино: Ветер над полями». В нем Дядя Федор находит волшебный амулет, пробуждающий древние силы природы.

«Вместе с Матроскиным и Шариком он отправляется в мистическое путешествие через леса, реки и горы, чтобы вернуть гармонию миру. Ветер перемен несет в себе тайны прошлого, и судьба Простоквашино висит на волоске», — говорится в описании.

Публикация привлекла внимание российского писателя Сергея Лукьяненко. Он отметил в комментариях к посту, что Дядя Федор в версии Миядзаки должен был «оказаться роботом-мальчиком, собранным на заводе из старых „Запорожцев“». Это бы, по мнению автора, объяснило, почему родители не волновались за героя.

Ранее в сети появился ролик, в котором традиционный российский Новый год представлен в стиле Миядзаки. Другое ностальгическое видео представляло постсоветское детство. Также в Midjourney превращали в мультфильм Миядзаки фильмы про Гарри Поттера.

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