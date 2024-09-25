Европа столкнулась с нашествием агрессивных муравьев, от которых почти невозможно избавиться

Европейские страны, такие как Германия, Франция и Швейцария, пытаются сдержать нашествие муравьев Tapinoma magnum — вида, от которого, по словам экспертов, «практически невозможно избавиться». Об этом сообщает Oddity Central.

Еще несколько лет назад Tapinoma mangum встречались на европейской территории лишь на южном острове Корсика. Но сейчас этот вид распространился по большей части Франции, нанося ущерб инфраструктуре, вторгаясь в дома людей, кусая их и угрожая сельскому хозяйству. Некоторые пострадавшие даже продали свою недвижимость и переехали в другие районы.

В основном эти крошечные — размером не более трех миллиметров — насекомые встречаются на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в бассейне Средиземного моря. Они славятся своей способностью быстро распространяться на обширных территориях. Этому способствует то, что колонии Tapinoma magnum вместо того, чтобы нападать друг на друга, объединяются в одну суперколонию с миллионами особей. Они неустанно ищут ресурсы, проедая стены, тротуары и даже интернет- или электрические кабели.

Никто не может точно сказать, как эти крошечные твари попали из Северной Африки в Германию, но, вероятно, они проникли в страну из Швейцарии. Первоначально замеченное в приграничном городе Леррах, вторжение быстро распространилось на города Кель, Гейдельберг и Карлсруэ, а теперь достигло города Штутгарт.

В немецком городе Келе проблема с муравьями стоит особенно остро. Жители постоянно жалуются, что мелкие твари захватывают дома, кусают детей и домашних животных, но местные власти, похоже, не в состоянии справиться с проблемой. Они пробовали разные методы уничтожения гнезд — от инъекций горячей пеной до сжигания, но колонии муравьев всегда восстанавливаются и становятся лишь сильнее.

В Келе Tapinoma magnum уже стали причиной нескольких отключений электроэнергии и парализовали работу интернет-сетей, перекусив кабели. В результате их неустанной деятельности на улицах нескольких районов образовались трещины.

Для местных жителей это психологическое бремя, рассказал DW Грегор Кошате, инспектор по охране окружающей среды в Келе. «Это влияет на их дома и имущество. И они чувствуют себя беспомощными, поскольку ничего не могут с этим поделать. Муравьи сейчас доминируют в моей повседневной работе. Они практически захватили все. Мне даже снятся муравьи», — признался он.