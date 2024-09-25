В Детройте провели бал в духе сериала «Бриджертоны». Посетители назвали его мошенничеством

В американском городе Детройт прошел костюмированный бал в духе сериала «Бриджертоны». Его посетители оказались недовольны мероприятием и назвали его организаторов мошенниками, написал Forbes.
Фанаты сериала по мотивам книг Джулии Куинн пожаловались, что бал в последний момент перенесли на другую дату, а его развлекательная программа оказалась отличной от той, что заявляли в рекламе.
В частности, вместо театрального представления в стиле эпохи регентства гостей ждала лишь танцовщица, которая выступала на шесте под музыку, исполняемую одним скрипачом. Ужин же длился только час, а блюда на нем были частично сырыми.
Зал, как утверждают участники бала, был никак не украшен: на столах не оказалось даже цветов. При этом организаторы обещали посетителям «вечер изысканности, изящества и исторического очарования».
«По описанию, это должен был быть бриджертоновский вечер. У нас должна была быть классическая музыка, хороший ужин. Там должен был быть спектакль, и они собирались выбрать „Бриллиант сезона“. Они собирались раздать призы, но когда мы зашли, в зале было совершенно пусто», — рассказала одна из гостей бала.
Билеты на мероприятие стоили от 150 до 1000 долларов. Организаторы бала отметили, что в курсе, «что не все получили тот опыт, на который рассчитывали». Они добавили, что «усердно работают над устранением всех проблем».
В сети неудачный бал в Детройте сравнивают с провальной выставкой о Вилли Вонке, прошедшей зимой в Шотландии. О ней уже снимают фильм.