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В Детройте провели бал в духе сериала «Бриджертоны». Посетители назвали его мошенничеством

Сегодня в 19:28
Фото: Netflix

В американском городе Детройт прошел костюмированный бал в духе сериала «Бриджертоны». Его посетители оказались недовольны мероприятием и назвали его организаторов мошенниками, написал Forbes.

Фанаты сериала по мотивам книг Джулии Куинн пожаловались, что бал в последний момент перенесли на другую дату, а его развлекательная программа оказалась отличной от той, что заявляли в рекламе.

В частности, вместо театрального представления в стиле эпохи регентства гостей ждала лишь танцовщица, которая выступала на шесте под музыку, исполняемую одним скрипачом. Ужин же длился только час, а блюда на нем были частично сырыми.

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Зал, как утверждают участники бала, был никак не украшен: на столах не оказалось даже цветов. При этом организаторы обещали посетителям «вечер изысканности, изящества и исторического очарования».

«По описанию, это должен был быть бриджертоновский вечер. У нас должна была быть классическая музыка, хороший ужин. Там должен был быть спектакль, и они собирались выбрать „Бриллиант сезона“. Они собирались раздать призы, но когда мы зашли, в зале было совершенно пусто», — рассказала одна из гостей бала.

Билеты на мероприятие стоили от 150 до 1000 долларов. Организаторы бала отметили, что в курсе, «что не все получили тот опыт, на который рассчитывали». Они добавили, что «усердно работают над устранением всех проблем».

В сети неудачный бал в Детройте сравнивают с провальной выставкой о Вилли Вонке, прошедшей зимой в Шотландии. О ней уже снимают фильм.

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