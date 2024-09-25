Создатели «Паддингтона» планируют четвертый фильм и сериал

StudioCanal планирует четвертую картину про медвежонка Паддингтона и телесериал. Об этом заявила глава студии Франсуа Гийонне, ее слова передает The Hollywood Reporter.

«Мы также работаем над новым телесериалом и фильмом, которые выйдут в 2027–28 годах», — сообщила она. Продюсерка отметила, что лента будет приурочена к 70-летию франшизы.

О съемках новых проектов пока не сообщалось, состав актеров, которые вернутся для продолжения, тоже пока не раскрывается.

На этом франшиза не останавливается. В конце 2025 года на сцене Вест-Эндского театра в Лондоне поставят мюзикл о Паддингтоне. Над ним работают продюсер Соня Фриман, композитор Том Флетчер, сценаристка Джессика Свэйл и режиссер Люк Шеппард.

Кроме того, студия продолжает развивать тикток медвежонка и запустит посвященную персонажу выставку в британской столице, а также игру внутри Roblox.

Анонс четвертой части случился за месяц до релиза «Паддингтона в Перу». В кинотеатрах он появится в ноябре, в России «Вольга» собирается показать его с 28 ноября.