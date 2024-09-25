В России предложили ввести почетное звание «Заслуженный работник ИТ»

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» предложила правительству ввести почетное звание «Заслуженный работник информационных технологий РФ». Об этом говорится на сайте ассоциации.
Звание предлагается ввести в качестве нематериального поощрения лидеров ИТ-отрасли. С такой просьбой разработчики обратились к зампреду правительства Дмитрию Григоренко и главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Еще одна инициатива АРПП — сформировать в российском бизнесе культуру независимости от импортируемых ИТ-решений. Для этого ассоциация считает нужным проводить на регулярной основе встречи топ-менеджеров крупных компаний с представителями власти. На таких мероприятиях бизнес будет рассказывать о практике своего перехода на отечественное ПО.
Сейчас в России более 70 почетных званий, среди которых «Заслуженный спасатель», «Заслуженный шахтер», «Заслуженный учитель» и другие. Последним введенным в РФ почетным званием стал «Заслуженный работник местного самоуправления», его учредили указом президента в январе 2024 года.