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В США восемь быков сбежали с родео и пронеслись по территории торгового центра

Сегодня в 18:22
Фото: Clark Young/Unsplash

В американском городе Норт-Эттлборо восемь быков сбежали с родео, напугав местных жителей. Чтобы их поймать, рейнджерам и полицейским потребовались сутки, сообщил NBC.

Животные бросились подальше от своих загонов. Они пронеслись по территории парковки, расположенной возле торгового центра, на глазах десятков людей. Быки сломали ограждения и направились в сторону близлежащего леса.

Правоохранители предупредили жителей Норт-Эттлборо быть осторожными, пока быков пытаются вернуть под контроль владельцев. Некоторые горожане признались, что видели животных буквально со своих дворов.

Одного быка вернули хозяевам сразу после побега. Еще шесть животных пробежали почти 5 км, прежде чем были пойманы — их загнали в фургон для перевозки. Последнего быка искали более 24 часов.

В ходе инцидента никто не пострадал — ни люди, ни животные. По словам организаторов родео-представления New England Rodeo, последний найденный бык «счастлив вернуться к своим братьям».

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