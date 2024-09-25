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Губернатор Вологды хочет устроить проверочный диктант для безграмотных чиновников

Сегодня в 19:16
Фото: Георгий Филимонов/«ВКонтакте»

Вологодский губернатор предложил повысить грамотность чиновников с помощью проверочных диктантов. Идею он высказал на совещании правительства региона.

В выступлении глава региона Георгий Филимонов посетовал, что вынужден часто исправлять ошибки в документах и советоваться со знатоками русского языка.

«Я при выходе письма правлю причастные, деепричастные обороты или ставлю знаки вопроса, чтобы проконсультироваться со специалистами. И часто оказываюсь прав в пунктуации, орфографии, синтаксисе, стилистике — в целом в грамматике и языкознании», — сказал губернатор.

«Необходимо повышать уровень грамотности чиновников Вологодской области: и в Правительстве, и в муниципалитетах», — подчеркнул он.

На том же совещании глава области высказал идею до конца года провести диктант по русскому языку для всех сотрудников органов власти и местного самоуправления. По его задумке, это позволит оценить общий уровень грамотности чиновников и поспособствует росту качества ответов на обращения граждан.

Ранее Георгий Филимонов запомнился выступлением на городском Дне молодежи. В июне этого года губернатор зачитал со сцены трек Run-D.M.C и показал приемы из капоэйры. Так он хотел выразить поддержку молодежным субкультурам.

Позже глава региона отчитал подчиненную за низкие результаты школьников региона на ЕГЭ по английскому языку. Он сделал это на английском и ошибся.

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