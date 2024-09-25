Губернатор Вологды хочет устроить проверочный диктант для безграмотных чиновников

Вологодский губернатор предложил повысить грамотность чиновников с помощью проверочных диктантов. Идею он высказал на совещании правительства региона.

В выступлении глава региона Георгий Филимонов посетовал, что вынужден часто исправлять ошибки в документах и советоваться со знатоками русского языка.

«Я при выходе письма правлю причастные, деепричастные обороты или ставлю знаки вопроса, чтобы проконсультироваться со специалистами. И часто оказываюсь прав в пунктуации, орфографии, синтаксисе, стилистике — в целом в грамматике и языкознании», — сказал губернатор.

«Необходимо повышать уровень грамотности чиновников Вологодской области: и в Правительстве, и в муниципалитетах», — подчеркнул он.

На том же совещании глава области высказал идею до конца года провести диктант по русскому языку для всех сотрудников органов власти и местного самоуправления. По его задумке, это позволит оценить общий уровень грамотности чиновников и поспособствует росту качества ответов на обращения граждан.

Ранее Георгий Филимонов запомнился выступлением на городском Дне молодежи. В июне этого года губернатор зачитал со сцены трек Run-D.M.C и показал приемы из капоэйры. Так он хотел выразить поддержку молодежным субкультурам.