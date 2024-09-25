В США 14-летняя девочка застрелила мать и получила пожизненное

Суд в американском штате Миссисипи приговорил к пожизненному заключению 15-летнюю Карли Грегг, застрелившую мать и ранившую отчима. Об этом сообщает People.

Трагедия произошла в небольшом городе Брандон в марте, когда осужденной было 14 лет. По версии следствия, девочка достала пистолет 357 Magnum из спальни родителей. Направившись в свою комнату, она столкнулась с матерью и выстрелила в нее три раза. Ранения стали для 40-летней женщины смертельными.

Затем Грегг устроила засаду, намереваясь застрелить и 39-летнего отчима. Девочка писала ему сообщения с вопросом, когда он вернется домой. Подросток выстрелила в него еще до того, как он полностью открыл входную дверь. Мужчине удалось отнять пистолет и позвонить 911.

Произошедшее зафиксировали видеокамеры в доме. Записи с них, а также эмоциональный звонок отчима в службу спасения представили на судебном процессе. По словам прокурора штата, за несколько минут до убийства мать девочки обыскивала спальню дочери в поисках вейпов.

После стрельбы Грегг скрылась с места преступления, однако вскоре ее задержали. Адвокаты девочки не отрицали, что она стреляла в мать, но подчеркивали, что подросток страдает от проблем с психическим здоровьем и не помнит, как сделала выстрел.

Детский психолог подтвердил, что у Карли были симптомы депрессии и ей прописывали препараты, после приема которых подсудимая чувствовала себя «оцепеневшей». По его словам, Грегг также слышала голоса, и такое состояние ухудшилось незадолго до стрельбы. Кроме того, девочка была склонна наносить себе повреждения, отметил психолог.