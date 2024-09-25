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В Узбекистане учительница побила шестиклассника за просьбу объяснить тему на русском языке

Сегодня в 17:33
Кадр: Nuz.uz

В Узбекистане учительница русского языка избила ученика за просьбу вести урок на русском языке. Об этом пишет Nuz.uz со ссылкой на детского омбудсмена страны.

Инцидент произошел 23 сентября во время урока у шестого класса в одной из школ Ташкента, а спустя пару дней в сети появился ролик с камеры наблюдения. По словам участников группы в фейсбуке* «Потребитель.уз», на видео попал урок русского языка.

На видео женщина подходит к школьнику, хватает его за рубашку и силой выдергивает из‑за парты, толкает к доске и бьет по лицу. Когда он пытается вернуться на место, она хватает его за шею, зажимает у доски, бьет об стену и тетрадью, наносит еще два удара по лицу и лишь затем отпускает на место. Все это время между ними происходит напряженный диалог.

Как добавило Nuz, по итогам происшествия классная руководительница потребовала от ребенка публично извиниться перед избившей его учительницей. Мальчик находится в подавленном состоянии и не хочет возвращаться в школу.

Одна из пользовательниц «Потребитель.uz» утверждала, что «весь класс очень испугался», а кому‑то даже стало «очень плохо от увиденного». По ее словам, родители мальчика позвонили обидчице и та ответила, что «ни о чем не сожалеет», а «Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

Как изданию Nova24 сообщили в городском управлении дошкольного и школьного образования, школьник «пререкался» и «повздорил» с учительницей, а в результате инцидента не пострадал.

В пресс-службе детского омбудсмена Узбекистана рассказали, что преподавательница была принята на работу на испытательный срок, а конфликт с учеником произошел в ее первый день.

Представители уполномоченной по правам детей добавили, что МВД и министерство дошкольного и школьного образования проводят проверку инцидента, а обмудсмен взяла ситуацию под контроль.

*Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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