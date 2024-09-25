В Узбекистане учительница побила шестиклассника за просьбу объяснить тему на русском языке

Инцидент произошел 23 сентября во время урока у шестого класса в одной из школ Ташкента, а спустя пару дней в сети появился ролик с камеры наблюдения. По словам участников группы в фейсбуке* «Потребитель.уз», на видео попал урок русского языка.

На видео женщина подходит к школьнику, хватает его за рубашку и силой выдергивает из‑за парты, толкает к доске и бьет по лицу. Когда он пытается вернуться на место, она хватает его за шею, зажимает у доски, бьет об стену и тетрадью, наносит еще два удара по лицу и лишь затем отпускает на место. Все это время между ними происходит напряженный диалог.