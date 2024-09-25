Олдис Ходж выслеживает убийцу в трейлере сериала «Кросс»

Amazon Prime Video выпустил трейлер сериала «Кросс» с Олдисом Ходжем, известным по «Воздействию» и «Черному Адаму». Премьера шоу состоится 14 ноября.
В сериале, основанном на романах Джеймса Паттерсона, Ходж играет детектива и судебного психолога Алекса Кросса. Герою предстоит выследить убийцу, который одновременно охотится на него самого.
Вместе с Ходжем на экране появятся Исайя Мустафа, Хуанита Дженнингс, Алона Тал, Саманта Уокес, Калеб Элайджа, Мелоди Херд, Дженнифер Уигмор, Элоиза Мамфорд и Райан Эгголд.
Шоураннером и продюсером «Кросса» выступил Бен Уоткинс, работавший над «Десницей Божьей» и «Мужским клубом». По информации Variety, сериал уже продлен на второй сезон.