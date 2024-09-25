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Кофе снижает риск деменции у людей с повышенным давлением

Сегодня в 16:30
Фото: Brigitte Tohm/Unsplash

Исследователи из Медицинского университета Нинся в Китае обнаружили, что кофе может снижать риск деменции у людей с повышенным давлением. Об этом сообщает Medical Xpress.

Ученые проанализировали базу данных UK Biobank, где собрана информация о здоровье более 500 тыс. человек за несколько лет. Они искали связь между регулярным употреблением кофе или чая и снижением риска деменции. Учитывались и другие факторы, к примеру, наличие заболеваний сердца или гипертонии.

Выяснилось, что у людей с гипертонией чаще развивается деменция. При этом среди тех гипертоников, кто выпивал от половины до полной чашки кофе или чая в день, риск развития слабоумия был ниже.

Исследователи предполагают, что все дело в кофеине — он снижает мозговые воспаления и риск потерять память. Еще один интересный (но не связанный с деменцией) вывод: тип кофе имеет значение — к примеру, те, кто молол зерна самостоятельно, получали большее удовлетворение.

Авторы предупреждают, что их работа основана на корреляции (статистической взаимосвязи двух величин) и для лучшего понимания связи между потреблением кофеина и риском деменции нужны дополнительные исследования.

Пару лет назад ученые из Таиланда выяснили, что 50 грамм кофеина позволяют улучшить работу мозга и побороть сонливость. Чтобы когнитивные способности повысились, достаточно одной чашки кофе.

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