Кофе снижает риск деменции у людей с повышенным давлением

Исследователи из Медицинского университета Нинся в Китае обнаружили, что кофе может снижать риск деменции у людей с повышенным давлением. Об этом сообщает Medical Xpress.
Ученые проанализировали базу данных UK Biobank, где собрана информация о здоровье более 500 тыс. человек за несколько лет. Они искали связь между регулярным употреблением кофе или чая и снижением риска деменции. Учитывались и другие факторы, к примеру, наличие заболеваний сердца или гипертонии.
Выяснилось, что у людей с гипертонией чаще развивается деменция. При этом среди тех гипертоников, кто выпивал от половины до полной чашки кофе или чая в день, риск развития слабоумия был ниже.
Исследователи предполагают, что все дело в кофеине — он снижает мозговые воспаления и риск потерять память. Еще один интересный (но не связанный с деменцией) вывод: тип кофе имеет значение — к примеру, те, кто молол зерна самостоятельно, получали большее удовлетворение.
Авторы предупреждают, что их работа основана на корреляции (статистической взаимосвязи двух величин) и для лучшего понимания связи между потреблением кофеина и риском деменции нужны дополнительные исследования.
Пару лет назад ученые из Таиланда выяснили, что 50 грамм кофеина позволяют улучшить работу мозга и побороть сонливость. Чтобы когнитивные способности повысились, достаточно одной чашки кофе.