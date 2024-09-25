«Люблю его и ненавижу»: вышел трейлер «Настоящей боли» с Джесси Айзенбергом и Кираном Калкиным

Searchlight Pictures опубликовал полноценный трейлер драмы «Настоящая боль». Ее премьера состоится 1 ноября.
В ролике кузены Дэвид и Бенджи встречаются в аэропорту и присоединяются к туристической группе по прибытии в Польшу.
Путешествуя вместе и узнавая больше об истории своей бабушки, Дэвид и Бенджи исследуют сложные отношения, а также то, как каждый из них скорбит по своей бабушке.
«Непохожие друг на друга кузены Дэвид воссоединяются для поездки по Польше, чтобы почтить память своей любимой бабушки. Приключение принимает новый оборот, когда старые противоречия этой странной парочки всплывают на фоне истории их семьи», — гласит синопсис.
Главные роли исполнили Джесси Айзенберг («Иллюзия обмана») и Киран Калкин («Наследники»). Айзенберг также выступил в качестве режиссера и сценариста.
Еще в ленте снялись Дженнифер Грей («Грязные танцы»), Уилл Шарп («Белый лотос»), Курт Эгиаван («Безродные звери»), Лиза Садови («Маленький огонек») и Дэниел Орескс («Убийства в одном здании»).