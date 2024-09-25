«Люблю его и ненавижу»: вышел трейлер «Настоящей боли» с Джесси Айзенбергом и Кираном Калкиным

В ролике кузены Дэвид и Бенджи встречаются в аэропорту и присоединяются к туристической группе по прибытии в Польшу.

Путешествуя вместе и узнавая больше об истории своей бабушки, Дэвид и Бенджи исследуют сложные отношения, а также то, как каждый из них скорбит по своей бабушке.