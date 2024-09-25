Дилан О’Брайен расследует исчезновение людей в трейлере «Озера Каддо»

Стриминговый сервис Max представил дебютный трейлер мистического триллера «Озеро Каддо», спродюсированного М.Найтом Шьямаланом. Премьера картины состоится 10 октября.
В центре сюжета — таинственное исчезновение восьмилетней девочки, расследование которого неожиданно связывает вместе серию прошлых смертей и исчезновений, навсегда меняя историю одной семьи.
Главные роли в ленте исполнили Дилан О’Брайен («Волчонок», «Бегущий в лабиринте»), Элиза Сканлен («Воспоминания о будущем»), Дайана Хоппер («Кусь», «Голиаф»), Кэролайн Фальк («Кэролайн»), Сэм Хеннингс («Сверхъестественное»), Эрик Ланж («Антебеллум») и Лорен Амброуз («Клиент всегда мертв»).
Продюсеры фильма рассказали, что на создание проекта их вдохновила фотография настоящего озера Каддо, которая привела к многочисленным визитам в кипарисовый лес, расположенный на границе Техаса и Луизианы.