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«Яндекс Музыка» познакомит с новой музыкой с помощью «Трейлеров» — коротких отрывков, отобранных ИИ

Сегодня в 16:57
Фото: «Яндекс Музыка»

«Яндекс Музыка» запустила «Трейлеры» — наиболее характерные короткие отрывки музыки, которые отбирает нейросеть. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

«Трейлеры» позволяют быстро познакомиться с новым артистом, плейлистом или треком. С помощью функции легко погрузиться, к примеру, в творчество артистов из рекомендаций «Моей волны».

«Трейлеры» доступны как для отдельных треков, так и для альбомов, плейлистов и музыкантов. В последних случаях они представлены в виде микса из характерных отрывков популярных композиций, объединенных плавными переходами.

© «Яндекс Музыка»

Прослушивания «Трейлеров» не влияют на рекомендации «Яндекс Музыки». Поэтому пользователи могут легко экспериментировать и открывать для себя новые жанры, не беспокоясь, что это изменит «Мою волну».

При отборе наиболее характерных отрывков нейросеть анализирует звучание трека — такты, тактовые доли и вокал, — а также определяет границы куплетов и припевов. «Благодаря этому „Трейлеры“ передают те самые настроение и звучание, задуманные артистом», — отметила руководительница «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.

«Трейлеры» уже есть в мобильном и десктопном приложении «Яндекс Музыки» для подписчиков «Плюса». Их можно запустить через кнопку на странице артиста, альбома или плейлиста, а также долгим нажатием на нужный контент в разных разделах приложения.

Недавно «Яндекс Музыка» добавила персональные рекомендации концертов и покупку билетов в приложении. Теперь стриминг подсказывает, какое музыкальное событие запланировано в городе и сообщает о начале продажи билетов.

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