«Яндекс Музыка» запустила «Трейлеры» — наиболее характерные короткие отрывки музыки, которые отбирает нейросеть. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

«Трейлеры» позволяют быстро познакомиться с новым артистом, плейлистом или треком. С помощью функции легко погрузиться, к примеру, в творчество артистов из рекомендаций «Моей волны».

«Трейлеры» доступны как для отдельных треков, так и для альбомов, плейлистов и музыкантов. В последних случаях они представлены в виде микса из характерных отрывков популярных композиций, объединенных плавными переходами.