Брайана Крэнстона наградят за жизненные достижения на Международном кинофестивале в Санта-Фе, который пройдет с 16 по 20 октября. Об этом сообщает Variety.

«Работы Брайана Крэнстона вдохновляют целые поколения актеров и покоряют зрителей по всему миру, закрепляя за ним место одного из самых уважаемых и выдающихся деятелей индустрии», — отметила исполнительный директор фестиваля Лизетт Бейли.

Она отметила, что для организаторов мероприятия большая честь вручить актеру награду за жизненные достижения не только в знак признания его исключительных работ, но и за глубокую связь с жителями Нью-Мексико и то влияние, которое он оказал на общество благодаря своей роли в культовом сериале «Во все тяжкие».