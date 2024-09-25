Брайана Крэнстона наградят за жизненные достижения на Международном кинофестивале в Санта-Фе, который пройдет с 16 по 20 октября. Об этом сообщает Variety.
«Работы Брайана Крэнстона вдохновляют целые поколения актеров и покоряют зрителей по всему миру, закрепляя за ним место одного из самых уважаемых и выдающихся деятелей индустрии», — отметила исполнительный директор фестиваля Лизетт Бейли.
Она отметила, что для организаторов мероприятия большая честь вручить актеру награду за жизненные достижения не только в знак признания его исключительных работ, но и за глубокую связь с жителями Нью-Мексико и то влияние, которое он оказал на общество благодаря своей роли в культовом сериале «Во все тяжкие».
Крэнстон присоединится к звездному списку лауреатов, в который входят Оливер Стоун, Кэтрин Хардвик, Годфри Реджо, Танту Кардинал, Ширли МакЛейн, Джон Сейлз, Джей Роуч, Стерлин Харджо и Джина Роулендс.
Сериал «Во все тяжкие» выходил в эфире телеканала AMC c 2008 по 2013 год. Он рассказывает историю школьного учителя химии Уолтера Уайта, у которого диагностировали неоперабельный рак легких.
Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. Шоу было удостоено множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».