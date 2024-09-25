Финский зоопарк вернет двух панд в Китай из‑за инфляции

Зоопарк в Финляндии вернет двух гигантских панд на их родину в Китай на восемь лет раньше намеченного срока из‑за невозможности содержать животных. Об этом рассказал The Guardian.
Панд Луми и Пири привезли в Финляндию в январе 2018 года, спустя несколько месяцев после подписания соглашение о защите животных между председателем КНР Си Цзиньпином и финскими чиновниками.
По словам представителей зоопарка Ähtäri, где сейчас живут панды, договор был рассчитан на 15 лет, но вместо этого панд скоро переведут на месячный карантин, после чего отправят обратно в Китай.
Частный зоопарк инвестировал более 8 млн евро в помещение, где живут животные, и ежегодно тратил 1,5 млн евро на их содержание. Сотрудники надеялись, что панды привлекут посетителей в центральную часть Финляндии, однако из‑за ограничений, вызванных пандемией, накопили большие долги.
По словам председателя Ähtäri Ристо Сивонена, растущая инфляция увеличила расходы, а правительство Финляндии в 2023 году отклонило просьбы о государственном финансировании. Переговоры о возвращении животных длились три года. «Сейчас мы достигли той точки, когда китайцы сказали, что это можно сделать», — уточнил Сивонен.