Умер актер Роман Мадянов, известный по роли подполковника Колобкова в сериале «Солдаты»

«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. Любовь к тебе всенародная», — написала она.