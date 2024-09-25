Умер актер Роман Мадянов, известный по роли подполковника Колобкова в сериале «Солдаты»

В возрасте 62 лет скончался актер Роман Мадянов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. Любовь к тебе всенародная», — написала она.
По данным Shot, причиной смерти артиста стало злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Онкологию Мадянову диагностировали в 2020 году, но весной она начала прогрессировать, тогда же в ходе обследования врачи выявили кисты в почках, селезенке и печени.
Роман Мадянов — заслуженный артист России. За свою карьеру он четырежды становился лауреатом премии «Ника», а также премии «Золотой орел».
Актер известен по фильмам «12», «Левиафан» и «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Команда мечты», а также по роли подполковника Колобкова в сериале «Солдаты».