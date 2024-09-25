Умер актер Роман Мадянов, известный по роли подполковника Колобкова в сериале «Солдаты»

Сегодня / 15:00
Леди Гага рисует улыбку Джоконде в клипе на первую песню с альбома «Harlequin»
Сегодня / 16:30
Кофе снижает риск деменции у людей с повышенным давлением
Сегодня / 16:20
Дилан О’Брайен расследует исчезновение людей в трейлере «Озера Каддо»
Сегодня / 15:57
Брайана Крэнстона наградят за жизненные достижения на Международном кинофестивале
Сегодня / 15:47
Финский зоопарк вернет двух панд в Китай из‑за инфляции
Сегодня / 15:08
Крис Мартин из Coldplay выступил в караоке под видом другого человека
Сегодня / 15:00
Ученые предложили создать на незаселенной территории России тысячи биоэкопоселений
Сегодня / 13:34
В России стартовали съемки драмеди «Циники» с Аскаром Ильясовым и Светланой Ивановой
Сегодня / 13:21
ГД приняла в первом чтении проект о запрете усыновления детей в страны, где разрешена смена пола
Сегодня / 12:34
В Швейцарии начали расследование после смерти человека в «капсуле для самоубийства»
Сегодня / 11:54
Россиян будут штрафовать за выгул собак без намордников и поводков
Сегодня / 11:09
Мартин Скорсезе отложил съемки фильмов про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру
Сегодня / 10:50
В Миссури казнили мужчину несмотря на требования прокуратуры отменить приговор
Сегодня / 10:24
Гаитяне подали в суд на Трампа за слова о поедании собак
Сегодня / 10:02
В Приморье ввели штрафы за склонение к аборту
Сегодня / 08:56
Маттиас Шонартс сыграет злодея в «Супергерл»
Сегодня / 03:26
Авиакатастрофа, НЛО и чертовщина в трейлере хоррор-антологии «З/Л/О: Вне предела»
Сегодня / 02:34
Россияне рассказали о самых раздражающих ошибках в русском языке
Сегодня / 01:20
В Великобритании подростка отправили в тюрьму на 1,5 года, но не выпустили даже спустя 18 лет
Сегодня / 00:05
Гай Пирс и Кая Скоделарио вместе с Кирой Найтли снимутся в триллере «Девушка из каюты № 10»
Вчера / 23:04
Футбольный клуб «Спортинг» помог 82-летней фанатке, потерявшей дом в пожаре
Вчера / 22:42
Disney+ назвал дату выхода спин-оффа «Головоломки» в первом видео
Вчера / 21:58
Шейлин Вудли призналась, что теряла слух во время съемок в «Дивергенте»
Вчера / 20:48
В Боснии и Герцеговине баскетбольный клуб поселил игрока в тюрьму. Другое жилье было дорогим
Вчера / 20:20
Британец пять дней жарил сосиски в поле, чтобы найти пропавшую собаку
Вчера / 19:49
Cиквел сериала «Холм одного дерева» будет снят с женской точки зрения
Вчера / 19:46
Звезда «Гамильтона» Давид Диггс снимется в пятом сезоне «Пацанов»
Вчера / 19:38
Леди Гага анонсировала альбом «Harlequin». Она записала его ко второму «Джокеру»
Вчера / 19:20
«Оно должно быть спрессовано»: Мединский назвал 11 лет обучения в школе «непозволительной роскошью»
Вчера / 19:17
Фильмы «Бруталист» и «Квир» выйдут в прокат в конце года
Вчера / 18:59
«Эй, это дом Руссо?»: вышел первый трейлер продолжения «Волшебников из Вэйверли-плейс»
Вчера / 18:38
В немецком Регенсбурге прошел крупнейший в мире парад такс
Вчера / 18:33
Мужчина, похищенный более 70 лет назад, воссоединился с семьей
Вчера / 18:21
Экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву дали 9,5 года по делу о наркотиках
Вчера / 18:20
Linkin Park выпустили новую песню «Heavy Is the Crown»

Умер актер Роман Мадянов, известный по роли подполковника Колобкова в сериале «Солдаты»

Сегодня в 15:07

В возрасте 62 лет скончался актер Роман Мадянов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. Любовь к тебе всенародная», — написала она.

По данным Shot, причиной смерти артиста стало злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Онкологию Мадянову диагностировали в 2020 году, но весной она начала прогрессировать, тогда же в ходе обследования врачи выявили кисты в почках, селезенке и печени.

Роман Мадянов — заслуженный артист России. За свою карьеру он четырежды становился лауреатом премии «Ника», а также премии «Золотой орел».

Актер известен по фильмам «12», «Левиафан» и «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Команда мечты», а также по роли подполковника Колобкова в сериале «Солдаты».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами