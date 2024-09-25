Крис Мартин из Coldplay выступил в караоке под видом другого человека

Вокалист поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин исполнил один из своих треков в караоке, переодевшись в другого человека. Об этом рассказала USA Today.

После выступления на фестивале iHeartRadio 2024 в Лас-Вегасе музыкант решил сделать сюрприз посетителям местного бара Dino’s Lounge. Мартин вышел на сцену в мешковатом костюме, парике, очках и с воздушным шариком в руках спел песню «All My Love» с предстоящего альбома «Moon Music».

После выступления Мартин раскрыл свою личность толпе. Судя по всему, видео с неожиданным караоке-исполнением войдет в клип на «All My Love».

Сотрудники бара поблагодарили артиста за то, что он выбрал их заведение для съемок клипа и пожелали удачи с грядущим релизом. «Еще раз спасибо тебе за то, что ты такой классный чувак. Удачи в работе над новым альбомом, и мы надеемся увидеть тебя в будущем», — написали они.