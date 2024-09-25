Ученые предложили создать на незаселенной территории России тысячи биоэкопоселений

Российские биотехнологи предложили создать на незаселенных территориях России тысячи современных биоэкопоселений. Об этом на российском форуме биотехнологий OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово сообщил президент Общества биотехнологов РФ Раиф Василов.

Он отметил, что главный вызов страны в XXI веке — обеспечить равномерное устойчивое развитие огромной, фактически не заселенной на две трети территории, в сложившихся условиях снижения численности населения и неразвитой инфраструктуры. По его мнению, это можно сделать с помощью биотехнологий и биоэкономики.

«Очень интересный проект, над которыми многие сейчас работают, о котором говорят, — это создание высокотехнологичных небольших поселений, которые используют самые современные достижения технологий, наук и так далее, для того, чтобы обеспечить высокое качество жизни людей на отдаленных территориях. Мы говорим о строительстве космических станций на разных других планетах для их обживания. Почему бы не начать со своей территории как таковой», — цитирует его слова РИА «Новости».

Василов считает, что проект позволит встроить людей в биосферу, а местные ресурсы обеспечат их всем необходимым. Ученый подчеркнул, что это должно быть не отдельное поселение, а целая сеть, которая охватит всю страну.

В каждом биоэкопоселении, согласно проекту, должны жить 400-1000 человек. Их предлагается размещать на выделенных площадях от 1 до 10 тыс. квадратных километров. Такие поселения будут обеспечивать себя большинством продовольствия и энергии, а отходы будут утилизироваться с помощью природоподобных технологий.

«Фактически там можно обеспечить современный уровень жизни, качество жизни и соединить преимущество города по качеству жизни с преимуществами деревни по близости к природе и встраивании в природу. То есть сделать нечто современное, отвечающее тем возможностям, которые предоставляют современная наука, технологии. Это не альтернатива развитию городов. Это их дополнение, развитие. То, что называют обустройство территории страны», — добавил Василов.