Леди Гага рисует улыбку Джоконде в клипе на первую песню с альбома «Harlequin»

Леди Гага выпустила клип на свою новую песню «The Joker» с грядущего альбома «Harlequin». Пластинка станет дополнением к фильму Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» и выйдет 27 сентября.
В ролике певица исследует ночной Лувр, в одиночку блуждая по экспозиции «Figures Du Fou», посвященной безумию в искусстве. Затем она рисует помадой улыбку на пуленепробиваемом стекле перед Моной Лизой.
Лувр оценил отсылку к Джокеру и поставил на аватарку аккаунта в инстаграме* фотографию Джоконды с нарисованной улыбкой.
Премьера второго «Джокера» состоялась 4 сентября на Венецианском кинофестивале. Критики неоднозначно встретили сиквел, средняя оценка на Metacritic составила 52 балла из 100 (впрочем, у оригинала немногим больше — 59). Журналисты пожаловались на слабый сценарий, нераскрытые персонажи, но отметили, что фильм все же стоит посмотреть ради актеров и красочной картинки.
В грядущем фильме Артур Флек попадает в лечебницу Аркхем в ожидании суда за свои преступления. Борясь со своей двойной личностью, он не только встречает настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него, гласит синопсис. Зрительская премьера «Джокера» состоится 4 октября.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.