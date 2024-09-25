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«Вот ради этого мы ходим в кино»: критики в восторге от «Дикого робота»

Сегодня в 16:45
Фото: Dreamworks Animation

Агрегаторы оценок собрали рецензии на новый мультфильм студии Dreamworks «Дикий робот». Критики остались в восторге от увиденного.

В американский прокат анимационная картина выйдет в эти выходные, а неофициальный выход в российских кинотеатрах ожидается 26 октября.

Сейчас у фильма от режиссера «Как приручить дракона» стоит впечатляющая оценка в 98% свежести на Rotten Tomatoes при 55 рецензиях и 84 балла на Metacritic от 15 критиков.

В центре сюжета находится умный робот по имени Роз, которая терпит крушение на острове и вынуждена выживать в дикой природе. Чужестранке предстоит применить все свои знания из мира людей, чтобы подружиться с животными и стать достойным опекуном новорожденному гусенку в компании одинокого лиса и матери семьи опоссумов.

Фильм адаптирует одноименную сказку Питера Брауна, которая стала бестселлером в США и заработала множество номинаций на детскую книгу 2016 года.

В англоязычном дубляже можно услышать голоса Лупиты Нионго, Педро Паскаля, Марка Хэмилла и Кэтрин О’Хары.

Slashfilm

Оценка 100/100

Автор рецензии в Slashfilm с первых строк посоветовал запастись носовыми платками и выразил уверенность, что «Дикий робот» не только оправдал высокие ожидания, но даже превзошел их. Он назвал картину «трогательным и эмоциональным путешествием, наполненным добротой», и предложил номинировать режиссера Криса Сандерса на «Оскар».

«Нельзя просто сказать, что фильм выглядит великолепно. От начальных титров до заключительных кадров он умиляет и восхищает, напоминает, как прекрасна может быть анимация», — прокомментировал критик увиденное. Он также отметил, что лента не боится сложных тем и находит нечто светлое даже в самые темные моменты.

Журналист поставил новый проект в один ряд со «Шреком», «Как приручить дракона» и «Котом в сапогах: Последнее желание». «В „Диком роботе“ есть все, чего Dreamworks добивалась все эти годы. Он потрясающий, пронзительный, смешной — в нем есть все, ради чего мы ходим в кино. А еще он может стать новой высокой планкой для этой легендарной студии».

«Ни один кадр этого фильма не выходит критиковать. Это тот случай, когда каждые 20 минут вам кажется, что лучше быть уже не может, но „Дикий робот“ доказывает, что может», — заканчивается текст.

© Фото: Dreamworks Animation

Vulture

Оценка 80/100

Критик издания предложил рассматривать «Дикого робота» не как мультфильм, а как картину художника, чему способствует визуальный стиль, напоминающий ручную работу и грубые мазки кистью. Такой подход к истории о роботе среди зверей создает визуальный диссонанс и питает центральную идею фильма, а еще просто завораживает.

Сюжет также полон противоречий: основная программа предписывает Роз помогать пользователям, но в лесу ее услуги не нужны никому, кроме новорожденного гусенка, которого пытается съесть лис. Ее главной целью становится воспитание птички и подготовка к зимнему перелету, хотя сама оказалась на острове после крушения корабля. В то же время робот сомневается, может ли она быть настоящей матерью и иметь эмоциональную связь с питомцем. Все это создает напряженную историю, в которой узнаются человеческие переживания.

Рецензент отдельно выделил игру Лупиты Нионго: на протяжении фильма ее голос становится все менее холодным и роботизированным, в нем появляются нотки тепла, за что эту роль можно назвать одной из лучших в ее карьере.

«Ее голос так же важен для „Дикого робота“, как и его захватывающие, великолепные визуальные эффекты. Все это помогает превратить этот душевный семейный фильм в незабываемый», — подытожил журналист.

© Фото: Dreamworks Animation

The Playlist

Оценка 75/100

В качестве достоинства «Дикого робота» автор издания выделил самостоятельность: в 2024 году редкий мультфильм в прокате не связан с уже популярной франшизой вроде «Головоломки», «Гадкого я» или «Человека-паука». Хотя история о примирении аутсайдера с новым для него миром, дружбе с его обитателями и поиске места в жизни кажется знакомой, режиссеру Крису Сандерсу удалось усилить доброту и душещипательность книг Питера Брауна.

Критик остался не очень доволен первым актом картины и за количество экшна сравнил с эпизодом «Looney Tunes», что, по его мнению, должно больше понравиться подросткам, а не взрослым зрителям. Кроме того, в сюжете есть еще несколько ненужных шаблонных сюжетных моментов, например, финальная битва, предупредил он.

Впрочем, признал он, в центре фильма на первый план выходит суть отношений между Роз, Финком и гусенком, а благодаря таланту Сандерса и команды художников финал заставляет разрыдаться. К тому же, в сценах прекрасно подобрано освещение, анимация персонажей выполнена на высшем уровне, а композиции Криса Бауэрса захватывают дух, как и оригинальные песни Марен Моррис.

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