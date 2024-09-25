ГД приняла в первом чтении проект о запрете усыновления детей в страны, где разрешена смена пола

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы хотят дополнить Семейный кодекс РФ запретом усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, «в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».