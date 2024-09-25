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ГД приняла в первом чтении проект о запрете усыновления детей в страны, где разрешена смена пола

Сегодня в 13:21
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы хотят дополнить Семейный кодекс РФ запретом усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, «в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».

«Вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект затрагивает граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других государств, в которых можно совершить транспереход или поменять гендерный маркер в документах.

Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла законопроект на рассмотрение палаты парламента в июле.

Запретить усыновление для граждан из стран, где разрешена смена пола, предложила в июле 2023 года патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Работу над законопроектом начали в ноябре 2023-го, к маю 2024-го документ был на финальной стадии разработки.

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