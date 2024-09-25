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В Швейцарии начали расследование после смерти человека в «капсуле для самоубийства»

Сегодня в 12:34
Фото: Exit International

Полиция на севере Швейцарии задержала несколько человек и возбудила уголовное дело в связи со смертью человека в «капсуле для самоубийства», передает Associated Press.

Капсула Sarco предназначена для того, чтобы ее пользователь мог нажать на кнопку, с помощью которой в герметичную камеру впрыскивается азот. После этого человек должен заснуть и через несколько минут умереть от удушья. Устройство создала организация Exit International, выступающая за легализацию ассистированного суицида. По словам представителей группы, разработка капсулы обошлась более чем в 1 млн долларов.

Как рассказали сотрудники Exit International, их капсулой воспользовалась 64-летняя женщина со Среднего Запада США, страдавшая от «тяжелого иммунного заболевания». Единственным человеком, который присутствовал при первом использовании Sarco, был Флориан Виллет, сопрезидент компании The Last Resort, швейцарского филиала Exit International. Он описал смерть женщины как «мирную, быструю и достойную».

После сообщений об ассистированном самоубийстве с использованием Sarco несколько человек были взяты под стражу, а прокуроры начали расследование по подозрению в подстрекательстве и пособничестве суициду. В частности, полиция задержала одного из фотографов, который хотел сделать снимки во время использования капсулы.

Сооснователь Exit International доктор Филипп Нитшке отметил, что его организация получила подтверждение от швейцарских юристов, что использование Sarco будет законным в этой стране. Швейцарское законодательство разрешает эвтаназию при условии, что человек уходит из жизни без «посторонней помощи», а те, кто помогает ему умереть, не делают этого «из каких‑либо корыстных побуждений», говорится на сайте правительства.

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