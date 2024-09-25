В Швейцарии начали расследование после смерти человека в «капсуле для самоубийства»

Полиция на севере Швейцарии задержала несколько человек и возбудила уголовное дело в связи со смертью человека в «капсуле для самоубийства», передает Associated Press.

Капсула Sarco предназначена для того, чтобы ее пользователь мог нажать на кнопку, с помощью которой в герметичную камеру впрыскивается азот. После этого человек должен заснуть и через несколько минут умереть от удушья. Устройство создала организация Exit International, выступающая за легализацию ассистированного суицида. По словам представителей группы, разработка капсулы обошлась более чем в 1 млн долларов.