Россиян будут штрафовать за выгул собак без намордников и поводков

Владельцев собак начнут штрафовать за выгул питомцев без намордников и поводков. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Госдума, сообщают «Ведомости».
За нарушение требований к содержанию домашних животных россияне должны будут заплатить от 500 до 1500 рублей, а за повторное нарушение — 3000 рублей. Индивидуальных предпринимателей оштрафуют на сумму от 3000 до 5000 рублей, а при повторном нарушении — до 10 000 рублей.
Новые требования включают в себя выгул собаки в наморднике и на поводке, уборку отходов животного на территориях общего пользования и недопущение выгула собаки вне специально отведенных для этого мест.
Как отметил представитель Мособлдумы Сергей Керселян, подобные правила уже действуют на территории Московской области. Теперь же их предложили распространить их на всю страну.