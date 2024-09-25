Россиян будут штрафовать за выгул собак без намордников и поводков

Владельцев собак начнут штрафовать за выгул питомцев без намордников и поводков. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Госдума, сообщают «Ведомости».

За нарушение требований к содержанию домашних животных россияне должны будут заплатить от 500 до 1500 рублей, а за повторное нарушение — 3000 рублей. Индивидуальных предпринимателей оштрафуют на сумму от 3000 до 5000 рублей, а при повторном нарушении — до 10 000 рублей.