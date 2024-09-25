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В России стартовали съемки драмеди «Циники» с Аскаром Ильясовым и Светланой Ивановой

Сегодня в 13:34
Фото: Okko

В России начались съемки нового драмеди Okko под названием «Циники». Дата его премьеры пока не уточняется.

Десятисерийный проект рассказывает об уверенном в себе авантюристе, ловеласе и цинике Джамале, который сбежал из родной Казани в Москву, чтобы скрыться от отца бывшей пассии. В столице он быстро находит работу в известной школе отношений «Эгоисты».

«И если для директора Валерии Шаминой — это шанс заработать по-крупному, то для ее лучшего специалиста, карьеристки и практикующего психолога Елены Островской, Джама становится настоящей проблемой.

Он буквально перечеркивает все ее профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на ее личную жизнь. Но, как говорится, от любви до ненависти — один шаг», — гласит синопсис.

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© Okko
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© Okko
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© Okko
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© Okko
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© Okko

В сериале снимутся Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.

Работать над «Циниками» будет команда, которая ранее занималась лирической комедией «Нежность». Кресло режиссера займет Ирина Бас («Бывшие», «Фемида видит»).

«Быть циником — это тренд современного общества. Герои нашей истории полностью соответствуют названию. Они яркие, непредсказуемые, даже опасные. Они играют чувствами и друг другом. И кажется, что к ним нельзя поворачиваться спиной. При этом они дико обаятельные, ранимые и жаждут настоящей любви. В „Циниках“ будет страсть, боль, любовь и много юмора», — рассказала постановщица.

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