Мартин Скорсезе отложил съемки фильмов про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру

Мартин Скорсезе отложил на неопределенный срок производство фильмов про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру. Об этом сообщает Variety.

Ожидалось, что «Жизнь Иисуса» станет первым из этих двух проектов, который будет запущен в производство. При этом актерский состав ленты еще не был объявлен.