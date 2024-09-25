Мартин Скорсезе отложил съемки фильмов про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру

Мартин Скорсезе отложил на неопределенный срок производство фильмов про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру. Об этом сообщает Variety.
Ожидалось, что «Жизнь Иисуса» станет первым из этих двух проектов, который будет запущен в производство. При этом актерский состав ленты еще не был объявлен.
На создание этой ленты Скорсезе вдохновила встреча с папой римским Франциском в мае прошлого года. Сценарий фильма уже полностью готов, а хронометраж составит 80 минут.
Съемки второго фильма режиссера — о Синатре — должны были начаться в ноябре. По данным Variety, Скорсезе, скорее всего, не удалось добиться одобрения дочери Синатры на байопик. Главные роли в фильме получили Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс.