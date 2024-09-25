Гаитяне подали в суд на Трампа за слова о поедании собак

Лидер некоммерческой общественной группы гаитян подал иск против кандидата в президенты США Дональда Трампа и кандидата на пост вице-президента Джей Ди Вэнса за ложные заявления о том, что иммигранты из Гаити едят местных домашних животных. Об этом сообщили NBC News.

Герлин Йозеф, соучредитель и исполнительный директор организации Haitian Bridge Alliance, подал обвинение от имени группы.

«В течение последних двух недель Трамп и Вэнс усиленно очерняли и угрожали гаитянскому сообществу в Спрингфилде. Вместе они распространяли и усиливали уже опровергнутые утверждения о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных», — заявил Йозеф.

Трампа и Вэнса обвинили в нарушении правил госслужбы, ложных обвинениях, соучастии в преследовании с использованием телекоммуникационных технологий и усугублении ситуации с угрозами.

Адвокат Субодх Чандра, представляющий интересы организации, отметил, что любого другого человека после подобных заявлений уже давно бы арестовали. «Они должны нести ответственность перед законом так же, как и любой из нас», — подчеркнул он. Иск подан в муниципальный суд округа Кларк. Одно из главных требований — выдача ордеров на арест республиканцев.

Трамп обвинил иммигрантов из Гаити в том, что они поедают домашних животных американцев, во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис 10 сентября.