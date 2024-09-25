В Миссури казнили мужчину несмотря на требования прокуратуры отменить приговор

В США в штате Миссури казнили 55-летнего Марселлуса Уильямса, несмотря на возражения прокуроров, которые добивались отмены приговора и заявляли о его невиновности. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина был убит с помощью смертельной инъекции. По словам адвокатов Уильямса, он не получил справедливого уголовного расследования из‑за расового состава присяжных, среди которых было 11 белых и только один чернокожий.

Уильямса осудили за убийство Лиши Гейл, социального работника и бывшего репортера газеты St. Louis Post-Dispatch, в 1998 году. Его обвинили в том, что он ворвался в дом Гейл, зарезал ее и украл несколько вещей.

Однако ни одна экспертиза не связала Уильямса с орудием убийства и местом преступления, и, поскольку местные прокуроры отказались от приговора, семья жертвы и несколько присяжных заседателей также заявили, что выступают против его казни. При этом Верховный суд штата отменять приговор не стал.

«Мы все должны поставить под сомнение любую систему, которая допускает подобное. Казнь невиновного человека — это самое крайнее проявление одержимости Миссури», — заявила адвокат Уильямса Триша Рохо Бушнелл.