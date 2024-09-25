В Приморье ввели штрафы за склонение к аборту

Власти Приморья законодательно запретили врачам и работодателям склонять женщин к абортам. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Приморского парламента.
«На территории Приморского края запрещается склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости», — говорится в сообщении.
Физических лиц за склонение к аборту будут наказывать штрафом до 5000 рублей, а юридических лиц — до 100 тыс. рублей.
Автором инициативы выступил уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Мельников. В парламенте целью нового закона назвали «защиту здоровья женщин и повышение уровня рождаемости».
В 2023 году запрет на склонение к абортам ввели в Мордовии, Псковской, Курской, Калининградской и Тверской областях.