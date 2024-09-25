В Приморье ввели штрафы за склонение к аборту

Вчера / 18:38
В немецком Регенсбурге прошел крупнейший в мире парад такс
Сегодня / 11:54
Россиян будут штрафовать за выгул собак без намордников и поводков
Сегодня / 11:09
Мартин Скорсезе отложил съемки фильмов про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру
Сегодня / 10:50
В Миссури казнили мужчину несмотря на требования прокуратуры отменить приговор
Сегодня / 10:24
Гаитяне подали в суд на Трампа за слова о поедании собак
Сегодня / 08:56
Маттиас Схунартс сыграет злодея в «Супергерл»
Сегодня / 03:26
Авиакатастрофа, НЛО и чертовщина в трейлере хоррор-антологии «З/Л/О: Вне предела»
Сегодня / 02:34
Россияне рассказали о самых раздражающих ошибках в русском языке
Сегодня / 01:20
В Великобритании подростка отправили в тюрьму на 1,5 года, но не выпустили даже спустя 18 лет
Сегодня / 00:05
Гай Пирс и Кая Скоделарио вместе с Кирой Найтли снимутся в триллере «Девушка из каюты № 10»
Вчера / 23:04
Футбольный клуб «Спортинг» помог 82-летней фанатке, потерявшей дом в пожаре
Вчера / 22:42
Disney+ назвал дату выхода спин-оффа «Головоломки» в первом видео
Вчера / 21:58
Шейлин Вудли призналась, что теряла слух во время съемок в «Дивергенте»
Вчера / 20:48
В Боснии и Герцеговине баскетбольный клуб поселил игрока в тюрьму. Другое жилье было дорогим
Вчера / 20:20
Британец пять дней жарил сосиски в поле, чтобы найти пропавшую собаку
Вчера / 19:49
Cиквел сериала «Холм одного дерева» будет снят с женской точки зрения
Вчера / 19:46
Звезда «Гамильтона» Давид Диггс снимется в пятом сезоне «Пацанов»
Вчера / 19:38
Леди Гага анонсировала альбом «Harlequin». Она записала его ко второму «Джокеру»
Вчера / 19:20
«Оно должно быть спрессовано»: Мединский назвал 11 лет обучения в школе «непозволительной роскошью»
Вчера / 19:17
Фильмы «Бруталист» и «Квир» выйдут в прокат в конце года
Вчера / 18:59
«Эй, это дом Руссо?»: вышел первый трейлер продолжения «Волшебников из Вэйверли-плейс»
Вчера / 18:33
Мужчина, похищенный более 70 лет назад, воссоединился с семьей
Вчера / 18:21
Экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву дали 9,5 года по делу о наркотиках
Вчера / 18:20
Linkin Park выпустили новую песню «Heavy Is the Crown»
Вчера / 18:16
Китаянка составила 58-страничную презентацию о 300 изменах своего парня, чтобы его уволили с работы
Вчера / 17:53
Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за вождение в нетрезвом виде
Вчера / 17:39
Вышел трейлер мини-сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны»
Вчера / 16:59
Руководители Rambler & Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Вчера / 16:50
Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании по ИИ. Раньше он говорил об опасности технологии
Обновлено вчера в 16:47
Володин: Госдума не планирует ужесточать наказание за оскорбление представителей власти
Вчера / 16:40
Премьер-министр Польши призвал бороться с бобрами
Вчера / 16:30
«Нет, спасибо»: Джаред Харрис заявил, что не хотел бы играть Дамблдора, как его отец
Вчера / 16:30
Майкл Б.Джордан борется с дьяволом в трейлере «Sinners» Райана Куглера
Вчера / 16:18
Человечество готовится преодолеть седьмую планетарную границу
Вчера / 15:58
«Шервуд» Джеймса Грэма продлили на третий сезон

В Приморье ввели штрафы за склонение к аборту

Сегодня в 10:02
Фото: CDC/Unsplash

Власти Приморья законодательно запретили врачам и работодателям склонять женщин к абортам. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Приморского парламента.

«На территории Приморского края запрещается склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости», — говорится в сообщении.

Физических лиц за склонение к аборту будут наказывать штрафом до 5000 рублей, а юридических лиц — до 100 тыс. рублей.

Автором инициативы выступил уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Мельников. В парламенте целью нового закона назвали «защиту здоровья женщин и повышение уровня рождаемости».

В 2023 году запрет на склонение к абортам ввели в Мордовии, Псковской, Курской, Калининградской и Тверской областях.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами